Bloccato dopo un inseguimento: scatta la denuncia per un 25enne

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha denunciato un 25enne della provincia di Caserta, per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. In occasione dei servizi di controllo del territorio, la Squadra Volante ha intercettato, a Casagiove, un'auto di grossa cilindrata che, al controllo, non si è fermata all'alt. Dopo aver raggiunto la vettura all'altezza della Reggia di Caserta, il conducente e gli altri 4 occupanti sono stati controllati. Gli accertamenti sul conducente hanno consentito di rilevare un elevato tasso di alcol, condotta per la quale già in passato gli era stata ritirata la patente. All'esito dei controlli, l'uomo è stato deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria.