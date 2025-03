Bergamonews.it - Blitz antidroga nella Bergamasca: due arresti e sequestri per oltre 3 chili di stupefacente

Leggi su Bergamonews.it

Alle prime luci dell’alba di giovedì 6 marzo i carabinieri della Compagnia di Bergamo, coadiuvati in fase esecutiva da militari delle Compagnie di Treviglio e Reggio Emilia, nonché dai Nuclei Carabinieri Forestali di Trescore Balneario e dal Nucleo Cinofili di Orio al Serio, al termine di una lunga attività d’indagine hanno dato esecuzione a 7 decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Bergamo.L’operazione ha visto l’impiego di 30 militari e scaturisce da un’attività investigativa iniziata dall’Arma dopo l’arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti di un uomo di origini africane che spacciava in un’abitazione di Seriate, al quale i militari erano giunti a seguito della segnalazione di un cittadino alla fine del 2022.I carabinieri sono riusciti a risalire ad un gruppo di 10 persone, tutte di nazionalità italiana, che acquistavano ed a loro volta rivendevano ingenti quantitativi di droga, soprattutto per coprire le spese delloche loro stessi consumavano.