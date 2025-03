Biccy.it - Blasi, le prime parole su The Couple: “Coppie di nemici e amici”

Tra circa un mese su Canale 5 inizierà The, il nuovo reality condotto da Ilary, che vedrà protagoniste delleche dovranno sfidarsi e sottoporsi a una serie di prove sia fisiche che psicologiche. Per la prima volta la conduttrice ha parlato del suo programma (qui i vip che dovrebbero partecipare), che ha definito come un “gioco che coinvolgedi parenti,“.Ilary che è appena stata in vacanza alle Maldive con Michelle Hunziker, ha anche aggiunto: “Che coppia saremmo io e Michelle in questo nuovo reality? Siamo due competitive, partiremmo da amiche e poi diventeremmo nemiche. Dovremmo fare un’alleanza. Comunque quella più sportiva è Michelle, a mani basse. Io sono quella più stratega e anche rosicona“. Michelle invece ha aggiunto: “Io tra le due sono certamente quella più tontolona“.