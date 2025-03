Lettera43.it - Bitcoin ancora in calo, perché la riserva strategica di Trump ha deluso gli investitori

Donaldha firmato l’ordine esecutivo per la creazione dellanazionale di criptovalute. L’annuncio del presidente Usa, che ha confermato quanto promesso in campagna elettorale, non ha sortito l’effetto sperato sul mercato dove ci si attendeva un sensibile rialzo del valore delle criptovalute. Anzi, nei giorni immediatamente successivi il trend è persino opposto. Lontani i fasti di fine gennaio per il, che il giorno dell’insediamento del tycoon segnò il record storico sfiorando i 110 mila dollari. Al 12 marzo si assesta attorno a 83 mila, dopo essere sceso addirittura sotto quota 80 mila nel pomeriggio precedente. Discorso simile per Ether, la seconda crypto al mondo, con una perdita del 5,4 per cento a 2.067 dollari dopo essere scesa brevemente sotto 2 mila.