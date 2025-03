Inter-news.it - Bisseck in Inter-Feyenoord ha la tranquillità del veterano

Leggi su Inter-news.it

ha visto tra i suoi protagonisti silenziosi anche. Il tedesco, schierato a sinistra, ha fornito una prova costante e solida.PROTAGONISTA COSTANTE –continua ad essere un protagonista della stagione dell’. E il livello che ormai ha raggiunto è tale che le sue prestazioni non fanno più notizia. Il tedesco infatti ha ormai abituato sia a sfornare ottime prestazioni che ad adattarsi a più ruoli. Non per questo però va ignorato ciò che fa. Come ad esempio la sua partita in.DA DESTRA A SINISTRA –era reduce da un’ottima prestazione in-Monza, dove Inzaghi lo ha sfruttato in chiave offensiva come braccetto di destra, trovando con lui una svolta. Colinvece è partito titolare come braccetto di sinistra, fornendo una prestazione con un contributo completo.