Bisseck convocato dalla Germania? La risposta a sorpresa del difensore

di Redazione? Ildell’Inter rompe il silenzio sulla possibilitàNon è un mistero che Yannambisca alla convocazione da parte della nazionale maggiore della. Il giocatore dell’Inter lavora da mesi per scalare gerarchie nel club, essere sempre più in evidenza e poter convincere il suo commissario tecnico a dargli una ghiotta occasione. Occasione che potrebbe arrivare proprio per gli impegni di marzo, come sostengono anche in terra tedesca.Voce che sembra arrivata allo stesso, che però non ha voluto commentare per scaramanzia. «Non ne parlerò, aspetterò fino a giovedì, sono ottimista. Vedremo», ha detto ilnerazzurro ai microfoni di Prime Video Deutschland. Manca poco, quindi, prima di scoprirlo, ma questa potrebbe davvero essere la volta buona per vederlo con la