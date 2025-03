Anteprima24.it - Biblioteca Provinciale, la Sezione Ragazzi compie 20 anni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiInaugurata nel 2005, ladellaS. e G. Capone di Avellino è stata tra le prime in Campania e nel sud Italia a rappresentare, per bambini e, uno spazio unico nel quale potersi muovere in maniera autonoma, sia per la scelta dei libri che per lo studio, ma anche un luogo dove incontrarsi e poter trascorrere del tempo.Ad oggi lavanta un patrimonio di circa 20.000 volumi dedicato ai bambini e ai, da 0 a 18, suddivisi in vari spazi per fasce di età: la sala dedicata ai più piccoli, da 0 a 6, con cuscini, tappeti e piccole sedute, la sala dedicata ai bambini e agli adolescenti, da 6 a 13, e lo spazio per ipiù grandi, con scaffali ricchi di libri a loro dedicati, come fumetti e manga.