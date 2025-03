Oasport.it - Biathlon, Pokljuka è luogo ostico per l’Italia maschile in Coppa del Mondo

L’ottava tappa delladeldiandrà in scena a, borgo che ribadisce la propria attitudine a essere un “coltellino svizzero”. La location delle Alpi Giulie è difatti entrata nel giro del massimo circuito nel 1992, senza tuttavia avere mai una collocazione fissa.Generalmente si gareggia nell’impianto situato nelle vicinanze di Bled a dicembre o marzo (come in questo 2025). Cionondimeno, si sono viste collocazioni anche a gennaio, senza dimenticare i Mondiali organizzati febbraio. Dunque, qui la capacità di adattamento è una dote particolarmente spiccata.Sinora asi disputate 64 competizioni maschili individuali di primo livello (13 venti km, 23 sprint, 17 inseguimenti, 11 mass start), a cui vanno sommate 9 prove a squadre monosesso e 10 gare miste.