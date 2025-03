Biathlon CdM | dieci azzurri convocati per la tappa di Pojljuka

Leggi su Sportface.it

La Coppa del Mondo diprosegue in Slovenia. Si vola a Pokljuka, che sarà palcoscenico del penultimo atto stagionale di Coppa del Mondo. Un trittico di gare che ha subito dei cambiamenti in termini di programma alla luce delle condizioni meteo e dell’innevamento della pista.Il programmaLa tre giorni si aprirà giovedì 13 marzo con due short individual: alle 11:30 la 12,5km femminile, seguita alle 15:15 dalla 15km maschile; la giornata di venerdì verrà tenuta libera e di riserva nel caso di necessità, sabato spazio quindi alle due mass start (alle 13:35 la gara femminile, alle 15:45 la maschile) mentre domenica andranno in scena le due prove miste a staffetta con la Singola mista alle 12:05 seguita alle 14:50 dalla staffetta a quatto con le frazioni femminili a precedere quelle maschili.