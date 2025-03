Biancaneve | Disney non permetterà alla stampa di partecipare alla première

Leggi su Cinefilos.it

nondiIl remake didellaarriverà nei cinema tra poco più di una settimana, ma il film non riceverà il tipico trattamento da red carpet. Secondo Variety, mentre ci sarà una festa di pre-evento e una proiezione all’El Capitan Theatre con le star Rachel Zegler e Gal Gadot, nessun membro dellaè stato invitato ad assistere. Ciò significa niente interviste e, forse la cosa più importante per la, niente domande imbarazzanti. Il piano è che la copertura sia “limitata ai fotografi etroupe“.Sembra che questo sorprendente cambiamento sia il risultato delle “controversie” che circondano. Per cominciare, c’è il fatto che un’attrice latina interpreterà il personaggio del titolo, una decisione che ha incontrato reazioni negative fin dall’inizio.