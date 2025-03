Bergamonews.it - BGY Airport Granfondo, quartier generale a casa Santini nella giornata della vigilia

La BGY, in programma domenica 4 maggio 2025 a Bergamo e che si svolge sotto l’egidaFederazione Ciclistica Italiana, conferma il suosede cittadina diCycling, in via Zanica 14, nele Malpensata.di sabato 3 maggio gli spazzi dell’azienda di abbigliamento bergamasca ospiteranno la distribuzione dei numeri e dei pacchi gara, l’Expo Village, la sala stampa e la segreteria.Una conferma che rafforza ulteriormente il legame tra l’impresafamigliae laBGY. Infatti,Cycling, l’azienda che da Sessant’anni produce abbigliamento tecnico da ciclismo e che, oltre ad Unione Ciclistica Internazionale (UCI),Tour de France, Tour de France Femmes e grandi Classiche Monumento come Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e La Flèche Wallonne, da sempre produce anche le maglie speciali da collezioneBGY