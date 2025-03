Oasport.it - Berrettini/Sonego avanzano con autorità ai quarti nel torneo di doppio a Indian Wells

Matteoe Lorenzoapprodano aidi finale del tabellone dimaschile dei BNP Paribas Open 2025 di tennis: neldi categoria ATP Masters 1000, in corso sul cemento outdoor di, in California (USA), gli azzurri battono gli alternate statunitensi Ryan Seggerman e Patrik Trhac, sconfitti per 6-3 6-2 in un’ora e sei minuti di gioco. Il prossimo ostacolo per gli italiani sarà rappresentato dalla coppia numero 1 del seeding, formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic.Nel primo set gli azzurri partono a tutta e vincono dodici dei primi quattordici punti giocati, portandosi subito sul 3-0 non pesante, grazie al break a zero ottenuto nel secondo gioco. Nel sesto game gli azzurri hanno l’occasione di allungare ulteriormente sul 5-1, ma il deciding point sorride agli statunitensi.