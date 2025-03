Ilveggente.it - Berrettini non doveva dirlo: clamorosa smentita

Matteo, il botta e risposta a distanza con l’avversario è come un terzo atto: ecco cosa è successo e chi si è affannato a smentirlo.A Dubai avevano lottato punto a punto per la maggior parte del tempo. Solo qualche piccola sfumatura aveva permesso a Stefanos Tsitsipas, che aveva mollato il secondo set all’avversario, di battere Matteo. Nessuno si sarebbe aspettato mai e poi mai, quindi, che a Indian Wells avremmo assistito ad una partita completamente diversa.non(LaPresse) – Ilveggente.itSecondo i bookmaker il romano aveva ottime probabilità di farcela, mentre invece sappiamo tutti, ahinoi, che così non è stato. C’è di più, addirittura. Non solo l’azzurro non è riuscito a spuntarla in questa rivincita a distanza ravvicinatissima, ma non è neanche stato in grado, purtroppo, di impensierire minimamente il suo avversario greco.