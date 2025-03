Internews24.com - Bergomi analizza: «Inter? Si dà tutto per scontato ma non è così! Ieri ingenuità di Calhanoglu, ecco che gara mi aspetto con l’Atalanta»

di RedazioneL’ex difensore e capitano dell’, Beppe, ha commentatoil successo didei nerazzurri contro il FeyenoordAi microfoni di Sky Sport, Beppeè tornato sulla vittoria diottenuta dall’in Champions League, proiettandosi al contempo alladi campionato contro.SUFEYENOORD – «diè arrivato il secondo gol preso in Champions. L’continua la sua marcia, c’è grande attenzione in fase difensiva. Tante volte rinunciano a pressare altissimo per rimanere sempre compatti. A volte prendono qualche contropiede, ma vedo che la squadra in Europa è più attenta»SEGNALI DI CRESCITA – «Diamo sempreper, ma l’avversariol’l’ha battuto, andata e ritorno. Ho visto segnali di crescita dal punto di vista fisico di Mkhitaryan, cheè stato per distacco il migliore in campo.