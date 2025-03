Inter-news.it - Berenbruch: «Divertito tanto! Allo stadio a 6 anni, indescrivibile»

Perdebutto da professionista in un ottavo di finale di Champions League. Una giornata da incorniciare per il centrocampista della Primavera, subentrato negli ultimi minuti di Inter-Feyenoord: tutta la sua emozione intervistato da Inter TV.LA PRIMA VOLTA – Le parole di Thomassull’esordio con l’Inter: «L’emozione è. Mi ricordo da bambino la prima volta, a sei: pensare a diciannove di esordire a San Siro in un ottavo di finale di Champions League è. Settimana perfetta dopo il gol nel derby Primavera? Sicuramente sono contentissimo di come sta proseguendo la stagione. Questo è un grande traguardo per me: ringrazio il mister, la società e i compagni. È bellissimo potersi allenare con questi campioni. Il gol nel derby Primavera un po’ fortunato, ma alla fine bene che sia andata dentro».