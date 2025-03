Inter-news.it - Berenbruch da favola in Inter-Feyenoord. Fattore per Inzaghi!

Thomasha fatto il suo esordio con la maglia nerazzurra nel match vinto dall’contro ilcon il punteggio di 2-1. Alla luce dell’infortunio di Piotr Zielinski e degli acciacchi di Davide Frattesi, il centrocampista italiano può rappresentare unper Simone.IL PUNTO – Thomasha vissuto un momento indimenticabile, come da lui stesso ribadito al termine di, nella serata di Champions League che ha visto i nerazzurri accedere ai quarti di finale. Il centrocampista nerazzurro, che il tecnico Simoneaveva già convocato in Prima Squadra in varie occasioni in stagione, ha fatto il suo esordio in maglianegli ultimi 10 minuti della sfida di San Siro, mostrando una personalità non comune per un 19enne. La possibilità che tale presenza non rappresenti un’eccezione, per quanto riguarda l’annata in corso, è tutt’altro che lontana.