Internews24.com - Berenbruch a Sky: «L’esordio a San Siro in Champions un’emozione indescrivibile, ricordo quando sono entrato per la prima volta a 6 anni in questo stadio. I miei idoli…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl centrocampista dell’Intervera, Thomas, ha parlato così dopo il suo esordio insquadra contro il FeyenoordIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Feyenoord, il centrocampista dellavera nerazzurra, Thomas, ha parlato così raccontando le proprie emozioni perufficiale insquadra e inLeague.LE EMOZIONI PERE L’IMPATTO CON LA– «E’ stata sicuramenteancora lacheallo, avevo 6, in tribuna. Pensare di esordire inin un’ottavo di finale è in qualcosa di cui mi accorgerò nei prossimi giorni o forse neanche.assurda».IDOLI? – «Ce li ho in casa, non saprei neanche chi scegliere tra Barella, Mkhitaryan.