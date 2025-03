Puntomagazine.it - Benevento: sottoscritto in Prefettura un protocollo per promuovere per la cultura della Legalità

Leggi su Puntomagazine.it

d’intesadi– Ufficio Scolastico Provinciale pernei giovani la, del rispetto dei diritti umani e dei valori su cui si fonda la società civilein, dal Prefetto diRaffaela Moscarella e dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico – Ambito territorialeprovincia diSebastiano Pesce, und’intesa finalizzato atra i giovani la, del rispetto dei diritti umani e dei valori su cui si fonda la società civile.L’accordo formalizza la collaborazione, in concreto già avviata, tra laed il mondoscuola per realizzare, anche con il coinvolgimento di altri Enti e Istituzioni che condividono le medesime responsabilità, progetti educativi, incontri con esperti, iniziative formative, volti a prevenire comportamenti a rischio, fenomeni di bullismo e cyberbullismo e ad informare i giovani sulle conseguenze in cui possono incorrere gli autori di tali condotte.