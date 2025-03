Uominiedonnenews.it - Belcanto, Ultima Puntata: La Scelta Difficile Di Carolina!

Leggi su Uominiedonnenews.it

: Enrico diventa un ricercato e deve fuggire in Svizzera., che riscuote sempre maggior successo, è disperata e pensa di seguirlo!prosegue e, nel corso dell’ultimo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà Enrico. Quest’ultimo diventerà un latitante e sarà ricercato. La cosa getterànella disperazione che non saprà come gestire la situazione per dare una mano ad Enrico. La sua carriera, però, andrà a gonfie vele. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti?prende parte ad una gara a cui parteciperanno anche Antonia e Sarrasine. Quest’è la cantante prediletta dal principe.vince la gara ed ottiene anche un ruolo da protagonista per Cenerentola, cosa che scatena la gelosia di Antonia.