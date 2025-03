Sbircialanotizia.it - Beautiful, anticipazioni: l’astuta mossa di Douglas scuote i sentimenti di Hope e Thomas

Leggi su Sbircialanotizia.it

Immaginate l’effetto di un’idea tanto semplice quanto audace: un bambino che, senza farsene accorgere, mette in scena un incontro romantico tra suo padre e la donna che lui ama. Non c’è nulla di banale in questa vicenda, perché, figlio diForrester, ha dato prova di creatività e – a modo suo – di . L'articolodidiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.