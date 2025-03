Latuafonte.com - Beautiful anticipazioni, chi è davvero Luna e qual è il suo segreto

Nelle puntate italiane dientra in scenaNozawa. Si tratta di un nuovo personaggio che leamericane vedono al centro della trama ormai da diverso tempo. Infatti, la ragazza entra da protagonista nella vita degli storici personaggi della longeva soap opera americana. Ma chi è? Vi anticipiamo che nelle recenti puntate andate in onda in America è uscito fuori chi è il vero padre biologico della giovane Nozawa, lae inizia a rappresentare un pericoloso personaggio nella vita di Steffy.spoiler: chi èè il suoLeggi anche:spoiler, perché Sheila esce di prigione: la spiegazioneInterpretata da Lisa Yamanda,diè la figlia di Poppy Nozawa. Ma chi è il padre della ragazza? Ebbene il papà diè Finn! La ragazza, infatti, è stata concepita durante nell’avventura di una notte di Poppy con il marito di Steffy (che tra l’altro è suo nipote), di diversi anni fa.