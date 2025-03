Movieplayer.it - Beatrice Luzzi sempre più isolata al Grande Fratello: Signorini e Cesara Buonamici prendono le distanze

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il brutto attacco a Stefania Orlando nell'ultima puntata del, sia Alfonsochesi sono dissociati da. Che intanto se la prende con Grazia Sambruna. Tra le due opinioniste dell'edizione n° 18 delè stata decisamentela più criticata. Ex concorrente, seconda classificata nella scorsa edizione, l'attrice romana era stata uno dei personaggi più divisivi, certo, ma forse ci si aspettava che da opinionista avrebbe fornito un punto di vista più oggettivo sulle dinamiche. Come da concorrente, tra l'altro, spesso aveva fatto.attacca Stefania Orlando,si dissocia Nella puntata andata in onda lunedì sera, lasi è agganciata alla sequela di insulti pronunciati da Shaila nei confronti di Stefania Orlando per dare ragione all'ex velina e, .