Tuttivip.it - “Beatrice è…”. Grande Fratello, prima o poi doveva succedere: Cesara parla e Luzzi finisce malissimo

Leggi su Tuttivip.it

Ilcontinua a regalare momenti di alta tensione, sia all’interno della casa più spiata d’Italia che nello studio del programma. Le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più accese, e le polemiche non risparmiano neanche gli opinionisti. L’ultimo scontro che ha acceso il dibattito ha coinvolto, Stefania Orlando eBuonamici, creando un vero e proprio caso mediatico.Uno dei momenti più discussi dell’ultima puntata ha riguardato il difficile rapporto tra Stefania Orlando e Shaila Gatta. Dopo un tentativo di riappacificazione che si è rivelato un fallimento, la tensione tra le due concorrenti è esplosa. Shaila Gatta, infatti, ha accusato Stefania di essere prepotente e di non permettere agli altri di esprimersi. “Lei è arrivata dentro dando giudizi, poisempre sopra e non fare gli altri,” ha dichiarato Shaila, manifestando il suo disappunto.