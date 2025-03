Ilnapolista.it - Bearman: «Ho rinunciato ai miei amici in un batter d’occhio e lo farei ogni singola volta pur di arrivare in F1»

Oliver, il ragazzino che l’anno scorso in Arabia Saudita prese il posto di Sainz, colpito da un’improvvisa appendicite, da questa stagione corre per la Haas. Il Guardian lo ha intervistato alla vigilia della sua prima stagione da pilota ufficiale. Nel ragazzo si nota subito “un’inconfondibile aria di ferrea determinazione; un senso di determinazione quasi inquietante“. A 18 anni,è diventato il più giovane pilota britannico a competere in F1 e si è dimostrato all’altezza della situazione.Per un adolescente dovrebbe essere complesso lasciare casa, lasciare gli. Non è il caso di, “da quando ha lasciato casa a 16 anni per inseguire il sogno di raggiungere la F1, tutto è stato sacrificato alla causa”:«Ho perso tutti ipraticamente nel Regno Unito», dice.