Ilgiornaleditalia.it - Bce verso il via libera alla scalata di UniCommerz; Unicredit pronta a salire del 28% in Commerzbank

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La decisione della Bce potrebbe sbloccare la partecipazione diretta diin, con implicazioni politiche in Germania; nel frattempo, altri investitori come Bank of America e BlackRock aumentano le loro quote Quella che si sta configurando sarebbe una mossa storica per il se