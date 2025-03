Lapresse.it - Bce, Lagarde: “Altissima incertezza, importante mantenere stabilità dei prezzi”

La guerra commerciale con gli Stati Uniti dopo i dazi imposti dall’amministrazione Trump, le crisi geopolitiche in Ucraina e Medio Oriente, il cambiamento climatico. Sono alcune delle ragioni per cui la presidente della Banca Centrale Europea, Christine, ha definito “eccezionalmente elevato” il livello diche la Bce deve affrontare nello stabilire le sue decisioni di politica monetaria. “Il livello diche stiamo affrontando è eccezionalmente elevato. L’indice didella politica commerciale si attesta attualmente su un valore prossimo a 350, ovvero più di sei volte il suo valore medio dal 2021. E gli indicatori di rischio geopolitico hanno raggiunto livelli mai visti dai tempi della Guerra fredda, se si escludono guerre e grandi attacchi terroristici”, ha dettonel suo intervento alla conferenza ‘The Ecb and its watchers’.