Bcc Romagnolo, sorridono solo le donne

Ancora una vittoria per la Bcc, impegnata nel campionato di volley di serie D femminile che contro l’Acerboli Volley Santarcangelo ha strappato un intenso ed emozionante 3-2 (25-21, 22-25, 25-17, 23-25, 15-12). Nel primo set Cesena parte a razzo, con 5 attacchi e un muro di Casalini. Siroli allunga e il muro di Guardigli vale l’11-5; l’Acerboli Volley però non ci sta e accorcia le distanze, ma sempre Siroli e Casalini spingono forte in attacco (21-17). Protagoniste nel finale Bizzocchi e Milella, grazie alle quali finisce 25-21. Il secondo set inizia in salita per Cesena che si ritrova ad inseguire (3-8): le ragazze di coach Forte sono brave a recuperare e a sorpassare ma si perdono sul finale commettendo qualche errore di troppo. Nel terzo set Cesena torna avanti, ma viene ripresa nel quarto, vedendosi dunque costretta a giocare il tiebreak.