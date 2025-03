Bayern Monaco-Inter partita speciale per dei nerazzurri | gli ex Pavard-Sommer e non solo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il passaggio al turno dei quarti di finale di Champions League porta al settimo cielo l’ambiente nerazzurro: l’di Simone Inzaghi continua il suo percorso in Europa. Ma il prossimo ostacolo è tra i più prestigiosi: la doppia sfida contro il. Un incrocio dal saporeper alcuni, tra ex-bavaresi e nonritrovano ilin un nuovo incrocio nella fase finale di Champions League e che rievocano ricordi di gioia e trionfo per i: la finale di Madrid nel 2010 e la pazza rimontaista al ritorno degli ottavi di finale del 2011.Stavolta le due compagini si affronteranno ai quarti di finale che si terranno nel mese d’aprile. Doppio appuntamento dal saporeper alcuni giocatori, tra cui i due ex: Yanne Benjamin