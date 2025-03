Internews24.com - Bayern Inter, il ds Eberl avvisa: «Ecco come giocano i nerazzurri, il livello è…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneDopo Bayer LeverkusenMonaco il ds dei bavaresi Maxha parlato della prossima sfida in arrivo con l’, le paroleIl direttore sportivo delMonaco Maxha parlato dopo aver battuto il Leverkusen ieri in Champions League. Così il prossimo avversario dell’, sentiamo un breve estratto del suovento in zona mista. Le sue dichiarazioni: VITTORIA CONTRO IL LEVERKUSEN – «Ilha il diritto di continuare a sognare, specie con la finale che si giocherà in casa nostra. Abbiamo affrontato una super squadra degli ultimi 18 mesi. Questi successi contro il Bayer sono una dichiarazione d’intenti. Per l’saremo sicuramente pronti»PROSSIMA GARA DI CHAMPIONS– «Sappiamole squadre italiane. Sarà un compito complicato.