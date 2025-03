Bastonavano giovane disabile e la costringevano ai lavori di casa | arrestati tre familiari a Palermo

Leggi su Open.online

Unapicchiata con bastoni, minacciata di morte e costretta a occuparsi deidi. A Partinico, in provincia di, sono statiil padre, la madre e il fratello della ragazza. Per i due uomini, 60enne e 31enne, e per la donna, 64enne, è stata disposta la custodia cautelare in carcere e su di loro pendono le accuse di maltrattamenti aggravati in concorso. Le minacce, i soprusi e le botteL’indagine sarebbe scattata dopo una segnalazione degli assistenti sociali nel 2024, che in un sopralluogo nelladella famiglia erano rimasti perplessi di fronte alle giustificazioni addotte dai parenti per una grave ustione subita dalla. Una perplessità che si univa alla «preoccupazione», si legge nel rapporto, della sorella perché «i vicini dile avevano detto di sentire spesso urla e parole offensive provenienti dadei suoi genitori».