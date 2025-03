Oasport.it - Basket, Tortona batte ancora il Promitheas in Champions League

La Bertram Derthonaconcede il bis ei greci delPatrasso in FIBAper 60-82! Dopo un primo tempo equilibrato i piemontesi scappano nella ripresa senza più voltarsi, con gli ellenici che non riescono a rientrare e cedono nettamente dopo 40’. Justin Gorham si prende il premio di MVP con una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi, con 14 punti di Vital. 9 punti per Leonardo Candi, con Walker miglior realizzatore dei padroni di casa con 14 punti. Buon avvio dei piemontesi (3-5), con ilche prende le misure e mette la freccia poco dopo (7-5). Contro-breakper il sorpasso con Gorham e Weems (7-10), con la Bertram che prende il largo e va a +9 (7-16). Varnado e Walker accorciano per i padroni di casa (16-20), con la tripla di Iwundu che tiene Patrasso a -1 alla prima sirena (19-20).