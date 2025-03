Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale Play in out. La Mens Sana va a Collegno, coach Betti suona la carica : "Concentrazione per dare continuità al buon momento»

Dopo la bella vittoria di sabato contro Gallaratese, stasera alle 21 latorna in campo a, in provincia di Torino, per il primo turno infrasettimanale della seconda fase. "E’ necessario per noiale alle tre vittorie di fila – ha detto il tecnico della Note di Siena Paolo(foto) –. Si tratta di una settimana importante per non dire fondamentale. Dobbiamo essere bravi a pensare a una gara alla volta senzanulla per scontato. La trasferta sarà molto lungo ma non ci dobbiamo lasciare condizionare. Servirà fin dalle prime battute grandeperché vincere asarebbe veramente importante". Dopo aver vinto contro una formazione molto esperta come quella di Gallarate, oggi latorna ad affrontare un team simile come caratteristiche tecniche ed età media a Don Bosco Crocetta e Campus Varese.