Basket, le giovanili della Rinascita. L’Under 19 fa il blitz. Cade la Virtus Siena

Una sconfitta netta a una vittoria da gran festa nella settimana del19 Eccellenza degli Angels Santarcangelo. La squadra di coach Serra ha prima perso in maniera netta tra le mura amiche del PalaSgr col Raggisolaris Faenza (59-92), poi ha sbancato allo sre il campo(61-62). Nella prima partita, contro la terzaclasse, non c’è stato nulla da fare. Raggisolaris avanti ampiamente già dopo i primi dieci minuti (10-24) e in fuga all’intervallo (24-51). Nella ripresa i clementini provano a reagire, ma Faenza non lascia spazio a rientri e dilaga al 30’ sul 38-74. In dirittura d’arrivo, gli Angels rosicchiano qualche punto, ma senza mai avvicinarsi in maniera pericolosa. Il tabellino: Capelli 13, Ka 3, Pivetti 6, Amaroli 1, Benzi 8, Baschetti, Lombardi 3, Mainetti 1, Pennisi 2, Frisoni 6, Mariotti 5, Innocenti 11.