Basket femminile, Campobasso espugna Brescia nel posticipo di Serie A1

Si è appena conclusa al Palaleonessa diil match valevole comedella diciottesima giornata del massimo campionatodie in casa sono scese le padrone di casa del Brixia e il. Per le lombarde match fondamentale per la stagione, con l’attuale nono posto che le mette in zona playout, con i playoff distante però un solo successo. Per le ospiti, invece, una vittoria avrebbe consolidato la terza piazza. Ecco come è andata.Parte forte il Brixia, che nei primi minuti imbriglia l’attacco die allunga subito sul 9-2. Due triple di Quinonez ricuce, però, il gap per le ospiti, poi le lombarde riallungano, torna sottoe la tripla di Trimboli vale il sorpasso e si va al primo stop con le ospiti in vantaggio 15-16.Allungano le molisane a inizio secondo quarto, ma non demorde la formazione di casa che con la tripla di Yurkevichus impatta il risultato.