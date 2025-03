Basket Champions League 2024 25 | Tortona corsara in Grecia Reggio Emilia cede nel finale a Tenerife

Leggi su Sportface.it

Serata agrodolce per le squadre italiane impegnate nellaball/25. La Bertram Derthonaha superato a domicilio il Promitheas Patras per 60-82 grazie ad un secondo tempo di spessore, centrando così la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. Sembra alle spalle il periodo grigio da sei ko consecutivi per la formazione di coach De Raffaele. I piemontesi hanno così bissato il successo ottenuto una settimana fa tra le mura amiche, e ora con due vittorie e altrettante sconfitte si giocheranno l’accesso alla fase ad eliminazione diretta negli ultimi due match contro Aek Atene e Wurzburg (con cui condivide la seconda posizione nel girone I).Crolla nelinvece la Unahotels, che dopo aver condotto per tre quarti e mezzo finisce la benzina negli ultimi minuti eil passo al PalaBigi 74-84 contro la corazzata Laguna