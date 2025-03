Quotidiano.net - Basi, missioni e 31 miliardi all’anno. Così l’Italia sostiene l’alleato Usa

di Beppe BoniI numeri spiegano molto, ma non sempre dicono tutto e talvolta raccontano una visione parziale della realtà, che va vista nella sua prospettiva passata e presente. Un concetto, questo, che si può applicare nel contesto dell’attuale turbolenza geopolitica, doveviene accostata alla Nato dagli Stati Uniti trumpiani come una delle nazioni poco generose, che contribuisce “solo” con l’1,49% del Pil, cioè poco oltre 31, pur con l’impegno di arrivare al 2%.è uno dei 12 Stati che nel 1949 furono i fondatori del club dell’Alleanza atlantica e ha sempre rispettato tutti gli impegni operativi, sia all’estero che sul territorio nazionale, dove da sempre ospita in coabitazione strutture militari, uomini, mezzi, tecnologia e sistemi d’arma in quantità superiore ad altri.