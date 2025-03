Lanazione.it - Bartolomei è il nuovo assessore. Pardini chiude il caso-Minniti ”Scelta nell’interesse della città“

Salvadoreè ilal sociale e alla sicurezzagiunta: l’annuncio è stato dato direttamente dal sindaco all’inizio dei lavori del consiglio comunale di ieri sera. Sidunque la vicenda che per una decina di giorni ha generato fibrillazioni nella Lega (dove ora ci sarà da capire gli eventuali strascichi interni) ma anche a Palazzo Orsetti. "Ho preferito comunicare ladirettamente al consiglio comunale, organo democratico per eccellenza– ha spiegato– laè stata compiutastessa e dei cittadini dopo quanto era avvenuto, ho detto tante volte che avrei voluto andare avanti con la solita giunta, ma non ormai c’erano le condizioni. Ringrazio l’e auguro buon lavoro al