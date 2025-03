Zon.it - Baronissi celebra la resilienza femminile con l’evento “Capetoste”

Leggi su Zon.it

Il Comune disi prepara ad accogliere un evento dedicato alla forza, alla determinazione e al successo delle donne. Giovedì 13 marzo 2025, alle ore 10:30, la Sala Consiliare ospiterà “– Storie di, forza e successo”, un appuntamento pensato per mettere in luce il valore dell’empowermente il contributo delle donne in ambiti chiave come il lavoro, l’imprenditoria e lo sport.L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Confartigianato Salerno, darà voce a donne che, con coraggio e determinazione, hanno saputo trasformare le difficoltà in opportunità, diventando esempi di leadership e innovazione.Durante l’incontro interverranno figure di spicco del mondo imprenditoriale, sportivo e dell’associazionismo, con l’obiettivo di promuovere una riflessione sulle pari opportunità di genere e sulle sfide che ancora oggi caratterizzano l’accesso delle donne a posizioni di rilievo nei diversi settori professionali.