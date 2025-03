Unlimitednews.it - Baroni “Niente calcoli, la Lazio gioca per vincere”

ROMA (ITALPRESS) – “Il risultato dell’andata non deve condizionarci, sarebbe un errore grandissimo che non dobbiamo commettere. Noi dobbiamore ogni partita per, domani sappiamo benissimo che sarà una gara da dentro o fuori. Anche se abbiamo a disposizione due risultati su tre, dobbiamo entrare in campo con grande determinazione e fare subito la partita; è quello che sappiamo e dobbiamo fare”. Queste le parole dell’allenatore della, Marco, alla vigilia della gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, contro il Viktoria Plzen, formazione ceca sconfitta 2-1 all’andata con il gol della vittoria siglato a tempo scaduto in 9 contro 11 da Isaksen.A proposito di attaccanti,annuncia il rientro di Castellanos: “Sarà della partita, ieri si è allenato e sta bene”.