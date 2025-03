Quotidianodipuglia.it - Bari, in Procura interrogati i residenti per esaminare gli ultimi 6 anni del palazzo crollato

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Per tutta la giornata di ieri fino a tarda serata e anche per oggi, in, sono stati e verranno ascoltati gli inquilini e i proprietari deldi via Pinto, 6 ad angolo con via De.