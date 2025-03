Ilrestodelcarlino.it - Bar Nives, il chiosco diventa un romanzo

Un ’di spiaggia’ dedicato al Bar, e alle sua variegata fauna di clienti. E’ l’opera prima dell’eclettico Max Cavassa, bolognese, fra i fondatori di Kalporz, una delle prime webzine musicali, direttore editoriale della rivista culturale Tipo Magazine. Le storie che raccolta nel volumetto - presentazione ’rivierasca’ il prossimo giugno sul ’luogo del delitto’, il Bardi Bellaria Cagnona - sono state realizzate, la scorsa estate, in presa diretta sul campo. Generalmente di primo mattina, poco dopo l’alba, o giù di lì. L’autore soffre d’insonnia, grazie alla quale ha sfornato i suoi racconti (sottotitolo: "quarantacinque mattine d’estate", edizioni Cutvegna). Storie ordinarie, cheno spassose nella trasposizione letteraria dell’ottimo Max. "Chiedo alla barista se è lei la, e lei mi racconta che laera la vecchia proprietaria del bar, che lei non è la, ma è la!" "Spesso le vedo, certe facce dei baristi, facce scocciatissime, quando chiedo Un cappuccino ben caldo, per favore, come chiedessi un cappuccino al latte di mucca rigorosamente frisona, tiepido ma non troppo, come un movimento di Haydn.