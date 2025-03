Ilrestodelcarlino.it - Bando per il sociale. Il Comune di Ancona è l’unico a restare fuori

Ildipartecipa alDesTeeNazione – Desideri in Azione – ma alla fine risultaa non essere neppure stato inserito nella graduatoria finale per l’aggiudicazione dei fondi. Una brutta figura quella compiuta dall’amministrazione comunale, confermata dallo stesso assessore ai servizi sociali, Manuela Caucci: "Sbagliando si impara – ha detto in aula rispondendo all’interrogazione di Mirella Giangiacomi (Pd) – per la prossima volta cercheremo di scrivere e preparare meglio i progetti da presentare a bandi così importanti. Detto questo, in ogni caso non avremmo avuto alcuna possibilità di aggiudicarci le risorse previste dal(circa 215mila euro per le tre regioni del centro Italia, Marche, Abruzzo e Umbria, ndr). La selezione privilegiava gli ambiti (ATS, Ambiti Territoriali Sociali, ndr) che non dispongono di strutture dedicate alla partecipazione, l’integrazione, l’inclusione, il contrasto alla dispersione scolastica e via discorrendo.