Banda ultra larga in Umbria Open Fiber completa la rete

di Egidio Scala L’è la terza regione a viaggiare tutta suveloce in fibra ottica FTTH. È un importante risultato del Piano BUL che nasce con l’obiettivo di portare lain oltre 6mila borghi e piccoli centri sprovvisti di connettivitàveloce. L’infrastruttura è stata realizzata ed è gestita in concessione da, che si è aggiudicata i bandi pubblici indetti da Infratel e, a oggi, ha messo in vendibilità oltre 14.5 milioni di unità immobiliari in FTTH nel Paese., il principale operatoreto the home in Italia, ha coperto nella regione 77 comuni, costruito oltre 2100 chilometri di fibra ottica, portando la connettività a un totale di circa 117mila unità immobiliari e oltre 336 sedi della Pubblica Amministrazione, quindi a scuole, ospedali, ambulatori, uffici comunali, biblioteche, stazioni di forze dell’ordine.