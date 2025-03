Quifinanza.it - Banca Popolare Sondrio si smarca da BPER: ecco il Piano “stand alone”

Leggi su Quifinanza.it

di, floridadel Nord Italia su cui ha messo gli occhi ladell’Emilia Romagna nell’ambito del risikorio, ha approvato il nuovoindustriale “Our Way Forward”. Il, che copre il periodo 2025-2027, definisce la strategia ed i nuovi target, nell’ambito di uno scenario prudente, che assume una normalizzazione dei tassi di crescita di inflazione e PIL, e nell’ipotesi di indipendenza della).Ilprevede, in breve, una generazione di valore significativa, una solida posizione patrimoniale, una distribuzione di dividendi agli azionisti sostenibile e in accelerazione e continui investimenti mirati nel digitale, facendo leva sui risultati record conseguiti nel corso dell’ultimo triennio e nel 2024 in particolare.Le leve delIlIndustriale si fonda su un solido track record, profittevole e resiliente, sviluppato su un modello di business unico e distintivo.