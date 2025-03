Ilgiorno.it - Balcone distrutto da un mezzo pesante . È la quarta volta

Lungo quella strada, via Adua, esiste il divieto di passaggio per i mezzi, eppure lunedì il conducente di un grosso camion che doveva effettuare delle consegne ha preferito non rispettarlo. Risultato: abbattuto il terrazzino dello splendido edificio che ospita lo storico ristorante Traversi, un piccolo gioiello nel cuore di Berbenno attivo dal 1870, attualmente gestito dalla quinta generazione. Desolato il proprietario. "Il disastro è evidente ed è la, ripeto, lache unche da quella strada non può transitare ci ha abbattuto il terrazzino,i sostegni in pietra, sfondato un serramento, rovinato la ringhiera in ferro battuto ele piante che da anni coltivavamo con amore, per non parlare delle crepe e i danni recati all’appartamento che lì affaccia, appena ristrutturato".