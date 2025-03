Terzotemponapoli.com - Baiocco e Tempestilli a Stile TV: Napoli, Inter e Atalanta? Duello molto bello ed equilibrato

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma èvenuto Davide, ex calciatore compagno di Di Francesco al Perugia e Conte alla Juventus“Io ero un mediano alla Gattuso, ma con più qualità e non me ne voglia Rino! Diciamo che io dribblavo di più, Gattuso metteva più equilibrio. Gennaro è stato un grandissimo per quello che ha fatto e per come lo ha fatto. Di Francesco è stato un calciatore di grandissima qualità, aveva un grande tiro, era un ottimo finalizzatore, era un Anguissa meno fisico, ma abbinava tecnica e corsa, era completo. Ho giocato con Di FrancescoHo giocato con Di Francesco, ma anche con Conte, alla Juve. Era già come lo vedete adesso! E’ sempre statoconcentrato e maniacale circa la sua preparazione e l’ha tramutata anche nella sua nuova avventura di allenatore.