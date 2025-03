Lapresse.it - Baby Gang, definitiva la condanna del trapper per la sparatoria in corso Como a Milano

Diventalaa 2 anni e 9 mesi per Zaccaria Mouhib, in arte il, per ladiavvenuta nella notte del 3-4 luglio 2022. Martedì la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello didel 9 luglio snei confronti dell’artista 23enne, in cui era caduta l’accusa più grave – la rapina, anche nella formulazione del ‘conanomalo’ – mantenendo invece quelle di rissa, lesioni e detenzione di arma clandestina. Il processo riguarda la rissa scoppiata alle 5 del mattino del 4 luglio 2022 in via Tocqueville, nella zona della movida milanese, con “calci”, “pugni”, l’utilizzo di “stampelle” e l’esplosione di 3 colpi d’arma da fuoco che hanno ferito alle gambe due senegalesi. Processoanche laper Simba La RueDopo la pronuncia degli ermellini sudiventaanche laa 4 anni e 6 mesi (dai 6 anni del primo grado) per l’amico‘Simba La Rue’ (il 22enne Mohamed Lamine Saida) e altri membri della ‘crew’ processati per rapina, lesioni gravi, rissa aggravata e porto abusivo d’arma in conanche con minorenni per i quali si è proceduto separatamente.