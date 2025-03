Sport.quotidiano.net - Baby calciatori di talento in vetrina. Tutti in campo al Torneo del Mare Adriatico

Leggi su Sport.quotidiano.net

Conto alla rovescia per i tornei in Riviera di AdriaSport, che attirano ogni anno migliaia di giocatori, dando vita a un indotto importante per le attività economiche dell’area romagnola, grazie all’afflusso di moltissime persone nei tre giorni di gara. Il primo appuntamento è la nona edizione deldel, che sarà presentato allo stadio di Cesenatico venerdì 18 aprile alle 20.30, il rinomatodi Pasqua che l’anno scorso ha visto la partecipazione di 170 squadre ai nastri di partenza, mentre quest’anno ce ne saranno 225 con due compagini svizzere. Si giocheranno circa 600 partite in soli tre giorni, da venerdì 18 a lunedì 21 aprile, durante i quali l’area di Cervia e Cesenatico sarà invasa da oltre diecimila persone legate ad una delle più importati manifestazioni giovanili italiane.