Azienda edile di Colturano Finanziere sotto accusa | | Avvisò dell’ispezione

Importanti rivelazioni sono giunte da alcuni ex dipendenti di un’impresadialla seconda udienza del processo che vede l’agente della guardia di finanza Antonio Caponeto di rivelazione di segreto d’ufficio. Al Tribunale di Lodi erano presenti in veste di testimoni e sono stati ascoltati dal giudice. Da quanto emerso, sarebbe intercorso uno stretto rapporto d’amicizia tra ile il rappresentante legale dell’impresa. Quest’ultimo all’epoca dei fatti, che risalgono al 2018, avrebbe ricevuto, secondo i pm, una “soffiata“ per possibili accertamenti fiscali inda parte delle fiamme gialle. E sarebbe stato proprio Capone ad avvisarlo. L’uomo aveva ricevuto mesi prima una visita della guardia di finanza nella sua abitazione. Passato qualche tempo, all’imprenditore sarebbe arrivata la notizia di un’attività di accertamento fiscale in una delle sue aziende fornitrici, dove gli agenti avrebbero cercato documenti relativi alla sua impresa.