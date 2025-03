Movieplayer.it - Ayo Edebiri contro Elon Musk: "È un'idiota" e lo incolpa per le minacce di morte ricevute

Tempo, l'imprenditore aveva diffuso una fake news che indicava l'attrice pronta a sostituire Johnny Depp a bordo del franchise di Pirati dei Caraibi Ayoha rivelato sulle sue storie su Instagram di aver ricevuto "follidi" a causa di. Il proprietario di X e magnate informatico aveva condiviso una fake news nel febbraio 2024 in cui si affermava che la Disney stava considerandocome rimpiazzo di Johnny Depp nella saga di Pirati dei Caraibi.ha reagito alla notizia scrivendo: "Disney fa schifo". "Sto ricordando quando ho ricevuto alcune delledie degli insulti razzisti più folli della mia vita (non so se è al primo posto, ma di sicuro in Top 3) per un .